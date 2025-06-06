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Новости Республики
В Ялте задержали чиновника местной администрации - обвиняют в мошенничестве с земельными участками
фото: скрин видео РИА Новости Крым

В Ялте задержали чиновника местной администрации — обвиняют в мошенничестве с земельными участками

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 06.06.2025

Замначальника отдела по предоставлению земельных участков департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и региональное Управление ФСБ России.

По данным ведомств, в апреле этого года чиновник предложил обратившемуся к нему местному жителю увеличить его земельный участок за счет муниципальных земель. Взамен он потребовал от ялтинца 400 тысяч рублей якобы для передачи должностным лицам администрации.

Но передавать деньги фигурант никому не собирался, поскольку знал, что препятствий к перераспределению обещанного участка нет.

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Сотрудники УФСБ задержали мужчину с поличным, когда он получал взятку.

В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

Фигурант дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до шести лишения свободы.

источник: РИА Новости Крым 

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