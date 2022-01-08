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В Южном военном округе расширяют применение опыта современных вооруженных конфликтов
Фото: пресс-служба ЮВО

В Южном военном округе расширяют применение опыта современных вооруженных конфликтов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:13 08.01.2022

В программе зимнего периода обучения военнослужащих Южного военного округа учтен опыт, приобретенный в процессе проведения российской группировкой войск специальной операции в Сирии. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО, генерал армии Александр Дворников. Он отметил отсутствие в современных вооруженных конфликтах четких граней между задачами стратегического, оперативного и тактического уровней.

В процессе оперативной и боевой подготовки соединений и воинских частей мы также стремимся решать стратегические и оперативные учебно-боевые задачи действиями воинских формирований тактического звена, – пояснил командующий войсками ЮВО.

В основу боевой учебы войск ЮВО закладывается практика действий в условиях пустынной и горной местности, ведения боя в населенных пунктах, использования ударов авиации и высокоточного оружия армии ВВС и ПВО, ракетных соединений общевойсковых армий, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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