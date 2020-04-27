В закрытых «на карантин» больницах Крыма усилят питание и проведут онлайн-консультации

На сегодняшний день в Крыму закрыты три медицинских учреждения, в которых были выявлены зараженные коронавирусом: Симферопольская клиническая больница (известная как Железнодорожная), Красногвардейская районная больница и терапевтическое отделение городской больницы в Алуште. Медперсонал и пациенты изолированы. Лечебные учреждения превращены в обсерваторы. Запрещены даже передачи (продуктов) от родных. В связи с этим принято решение усилить питание в этих больницах Крыма.

Установлен контроль за всеми больницами, которые закрыты на обсервацию, также установлена связь с главными врачами и врачами, которые находятся внутри. Действует жесткий санитарно-эпидемиологический контроль. Передавать питание от родных запрещается, поэтому главврачам дано указание, усилить питание, как пациентов, так и находящихся внутри врачей, — рассказала в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

По ее словам, для пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в этих больницах, будут оказываться дополнительные услуги: онлайн-консультации, в частности.