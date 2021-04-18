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В женской консультации № 1 Керченского родильного дома начался капитальный ремонт
Фото: минздрав РК

В женской консультации № 1 Керченского родильного дома начался капитальный ремонт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 19:57 18.04.2021

В женской консультации Керченского родильного дома начались ремонтные работы. Об этом сообщил главный врач учреждения Олег Тихолаз. По его словам, с 19 апреля, на время капремонта прием пациентов будет осуществляться на базе женской консультации №2 по адресу ул. Орджоникидзе 53 согласно утвержденному графику. При этом будут работать две смены медицинских работников по шестидневной неделе.

Записаться на прием к врачам можно по телефонам 8 (978) 112-51-49 (для пациентов ЖК №1), 8 (978) 093-81-52 (для пациентов ЖК№2), а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг и Региональный портал медицинских услуг.

Как отмечает Олег Тихолаз, капремонт женской консультации проводится в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» и рассчитан на два года, однако, подрядчик планирует справиться с заявленными работами в  более короткий срок.

После проведения ремонта будут созданы комфортные условия пребывания, как для медиков, так и для пациентов. Администрация учреждения приносит извинения за временные неудобства, — сказал главврач роддома.

В женской консультации № 1 Керченского родильного дома начался капитальный ремонт

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