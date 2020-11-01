Вакуумное оборудование – универсальность и уникальность технической инновации

Не секрет, что вакуумное оборудование позволяет реализовывать задачи, не возможные в условиях атмосферного давления. При этом результат превосходит ожидания как по качеству, так и КПД. Поэтому вакуумное оборудование перестало быть лишь составляющей научных исследований. Вакуумные печи и насосы, арматура и компрессоры нашли свое применение в различных отраслях: от космонавтики до пищевой промышленности, от медицины до горнорудного дела.

Конечно, прежде всего, это вакуумные насосы. Обычные (роторные, золотниковые) способны создавать т.н. низкий вакуум (давление ниже атмосферного в интервале 105 — 102 Па). Пароструйные, паромасляные диффузионные насосы способны создавать высокий вакуум (10-1 — 10-5 Па). Сверхвакуум (от 10-5 Па) — дело специальных лабораторий с криогенными, ионно-сорбционными и турбомолекулярными насосами. В промышленности насосы классифицируются по степени разрежения пространства: первичные, вторичные, дожимные, по конструкции: масляные и безмасляные, по функционалу – бустерные (предназначенные для повышение напора, давления воды, например, для подачи на верхние этажи многоквартирных домов).

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Как это работает? Предположим, нас интересуют бустерные насосы. Задача – подача воды под давлением, повышение уровня напора. Он должен быть достаточно производительным (минимум 400-450 кубометров в час), но экономичным (с потреблением не более 90 кВт).

Отметим, что такие насосы сейчас достаточно популярны при проведении модернизации системы ЖКХ. «ЗА» такие вакуумные насосы говорят технические характеристики, компактность, надежность, широкий диапазон подач и напора, практически бесшумная работа, герметичность, бессальниковая конструкция, упрощающая установку и ТО.

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