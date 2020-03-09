Вандал, осквернивший в Севастополе могилу Неизвестного солдата, задержан

Напомним, это ЧП в Севастополе произошло 3 марта. Неизвестные разрушили могилу Неизвестного солдата в посёлке Сахарная головка — здесь. Задержать подозреваемого в совершении преступления правоохранителям удалось:

Ранее судимый за кражу, 37-летний местный житель повредил надгробие могилы и похитил оградку, которую сдал на металлолом за 150 рублей. Вырученные деньги он потратил на приобретение спиртных напитков. Найти и задержать злоумышленника для севастопольских полицейских стало делом чести – в городе всегда свято чтили память героев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Небольшая гора Сахарная Головка, у подножья которой похоронен неизвестный солдат, в годы войны несколько раз становилась местом ожесточённых боёв советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ либо ареста на срок до трёх месяцев. Похищенная оградка изъята полицейскими.