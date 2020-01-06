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Важно: информация для севастопольцев, планирующих поездки на Украину
Фото: glavnoe.ua

Важно: информация для севастопольцев, планирующих поездки на Украину

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:14 06.01.2020

Правительство Севастополя обнародовало памятку для горожан, которые (по каким-то причинам) собираются на Украину. Приводим его полностью:

В настоящее время на Украине проводится очередная акция, направленная на воспрепятствование посещения своими гражданами российского Крыма.

Подобные действия свидетельствуют также и о продолжающихся попытках преследования жителей Крыма и Севастополя, которые выезжают на Украину с целью посещения своих друзей и родственников.

С декабря 2019 года со стороны Государственной пограничной службы Украины организован усиленный контроль за исполнением гражданами, зарегистрированными на полуострове, судебных решений, которые выносились в  отношении них украинскими судами и предусматривали ограничения на выезд за границу (например, подтвержденная в судебном порядке задолженность по выплате алиментов и кредитным обязательствам перед банками). Указанным лицам запрещен выезд в Крым с территории Украины.

В связи с этим для жителей Крыма налицо угрозы личной безопасности, связанные с введением Украиной новых ограничений на пересечение крымчанами российско-украинского участка границы.

В настоящее время уже имеются факты применения неправомерных ограничений по отношению к жителям полуострова, которые были задержаны в украинских пунктах пропуска через границу и не пропущены домой, в Крым.

Таким рискам подвержены в первую очередь крымчане, которые выезжают в сопредельное государство для посещения родных, оформления биометрических паспортов и других украинских документов.

Рекомендуем жителям полуострова проявить предусмотрительность и отказаться от невынужденных поездок на Украину.

Важно: информация для севастопольцев, планирующих поездки на Украину

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