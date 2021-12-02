Важно! Информация об очередях в прививочных пунктах Крыма доступна в «Telegram»

Три раза в день в Telrgram-канале «Республика Крым. Коронавирус» — https://t.me/crimea_covid19 — публикуется информация о состоянии очереди в прививочных пунктах Крыма, расположенных на территории крупных городов Республики.

Каждый человек, желающий вакцинироваться, может оценить состояние очереди в конкретном прививочном пункте и обратиться в тот, где в данный момент находится меньше всего людей. Также в таблице отображено, сколько людей уже приняли в каждом из пунктов и насколько быстро там двигается очередь. Публикуемые данные соответствуют информации о состоянии очереди в каждом пункте на 10:00, 13:00 и 15:00, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Вместе с тем, в Telegram-канале размещается актуальная информация о ситуации по распространению, лечению и профилактике COVID-19 в Республике Крым.