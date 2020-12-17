ВАЖНО! Реабилитация пациентов по полису ОМС после Covid-19

В России зафиксировано свыше 2 млн случаев заражения Covid-19. У каждого десятого коронавирус протекает тяжело и чреват осложнениями. Как помочь организму оправиться после перенесенной болезни и какие виды реабилитации доступны ковид-пациентам по полису ОМС? Согласно временным методическим рекомендациям по профилактике и лечению коронавирусной инфекции Минздрава России, реабилитация показана:

пациентам с Covid-19, перенесшим длительную искусственную вентиляцию легких (2 — 5 недель);

в ряде случаев, пациентам, которым проводилась экстракорпоральная мембранная оксигенация;

другим пациентам (исходя из клинических показаний, результатов инструментальных и лабораторных исследований).

Однако, необходимо учитывать, — отмечает эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин, — что к проведению реабилитации имеются и противопоказания. В любом случае, показания определяются медорганизацией по месту оказания медицинской помощи (лечащим врачом, консилиумом или врачебной комиссией).

Реабилитация больных, перенесших тяжелую форму течения коронавирусной инфекции, проводится в три этапа:

Этап 1: в стационаре при оказании специализированной медицинской помощи во время госпитализации (в отделении интенсивной терапии и в терапевтическом отделении);

Этап 2: в условиях круглосуточного отделения медицинской реабилитации;

Этап 3: в условиях отделения медицинской реабилитации дневного стационара или поликлиники.

Рекомендованная длительность программ реабилитации составляет от 6 до 12 недель. При необходимости, по решению лечащего врача, следует повторить курс реабилитации по прошествии года.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, — обращает внимание эксперт Всероссийского союза страховщиков. — Методическими рекомендациями, по решению лечащего врача, на третьем этапе предусмотрена возможность реабилитации на дому без посещения медицинской организации.

Реабилитация показана не всем пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Необходимость в проведении реабилитации в каждом конкретном случае определяет лечащий врач.

ВАЖНО!

В случае отказа в оказании медицинской помощи, а также по любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством оказываемой медпомощи, правами пациентов в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) – обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию (СМО), по номеру телефона круглосуточной горячей линии, указанному на полисе ОМС или на сайте СМО в Интернете.

Запишите номер страховой медицинской организации в адресную книгу телефона, пусть он всегда будет у Вас под рукой.