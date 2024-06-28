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Важно: в крымских лесах продлено ограничение пребывания граждан и въезда транспорта
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Важно: в крымских лесах продлено ограничение пребывания граждан и въезда транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 28.06.2024

На территории земель лесного фонда в Республике Крым на 21 календарный день продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Минприроды Крыма: ССЫЛКА НА ПРИКАЗ

Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.

Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, указанных в приложении № 2, вышеуказанного приказа, которые разрешено использовать (посещать) на безвозмездной основе: ССЫЛКА НА КАРТУ

Ознакомится с местами отдыха можно в разделе МЕСТА ОТДЫХА

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Ограничения, указанные в приказе, не распространяются на лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством, в том числе лиц, использующие лесные участки в целях осуществления рекреационной деятельности (оказывающих рекреационные услуги) и лиц, находящихся на данных рекреационных лесных участках (получающих рекреационные услуги).

Органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности.

Минприроды Крыма напоминает, в случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать в отдел «Крымской региональной диспетчерской службы лесного хозяйства» по телефону: +7-978-000-01-92 или в Главное управление МЧС России по Республике Крым по номеру 112.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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