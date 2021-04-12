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Важное решение лидера севастопольского «Добровольца» Дмитрия Голикова
Фото: пресс-служба ОД "Доброволец"

Важное решение лидера севастопольского «Добровольца» Дмитрия Голикова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:08 12.04.2021

Этот год для Севастополя – год выборов, причем различных уровней – от Госдумы до советов муниципальных образований. Партии формируют списки и определяются с кандидатами. «Единая Россия» поводит праймериз – предварительное голосование. Это своего рода и «смотр сил», и определение степени доверия к конкретным людям. И тут уж, как говорится, каждому по делам его. Лидер Общественного Движения «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО, член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков принял важное решение: на выборы пойдет, но не по Балаклаве, а в Байдарской долине (в Орлиновском МО).

Время бежит… Депутатская работа в Балаклаве подходит к своей завершающей стадии… Не мне судить о результатах… Мог, наверное, сделать и больше… Впереди новые выборы. Принял решение — избираться в Байдарской долине. Почему там? Потому, что там буду жить… Балаклаву не бросаю. В рамках работы ОД «Доброволец» продолжают работать все наши социальные проекты! На выборы в Балаклаву идут наши товарищи, с которыми будем работать, в случае их избрания. Остаётся в работе весь наш балаклавский актив. Мое выдвижение по Орлиновскому МО рассматриваю как расширение своей и нашей в общем, добровольческой деятельности, — заявил Дмитрий Голиков.

Отметим, что лидер «Добровольца» уже подал документы на участие в предварительном голосовании по Орлиновскому муниципальному округу Севастополя.

Важное решение лидера севастопольского «Добровольца» Дмитрия Голикова

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