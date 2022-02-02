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Вечернее ДТП под Качей: погиб велосипедист

Вечернее ДТП под Качей: погиб велосипедист

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:00 02.02.2022

Полиция проводит проверку по факту гибели велосипедиста в дорожно-транспортном происшествии. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла в понедельник вечером под Качей.

32-летний водитель грузового фургона «Фиат Дукато» на автодороге «подъезд к посёлку Кача» совершил наезд на 57-летнего велосипедиста, который двигался по встречной полосе движения, во встречном направлении по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. По факту гибели участника дорожного происшествия полиция Севастополя проводит проверку, — сообщили в ГИБДД.

Вечернее ДТП под Качей: погиб велосипедист

Госавтоинспекция обращает внимание, что движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части. Кроме того, при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.

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С начала года на дорогах Севастополя погибли 3 человека: водитель, пешеход и велосипедист. Все эти происшествия произошли из-за нарушений ПДД.


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