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Вечернее ДТП под Севастополем: на мокрой дороге столкнулись две легковушки, пострадал ребенок
Фото: УМВД по г. Севастополю

Вечернее ДТП под Севастополем: на мокрой дороге столкнулись две легковушки, пострадал ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:36 29.11.2021

Накануне вечером под Севастополем, на дороге «Танковое – Оборонное» произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок. По информации ГИБДД, авария произошла на участке дороги между селами Терновка и Черноречье.

Водитель, 1952 года рождения, управляя легковым автомобилем «Daewoo», на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Chevrolet», – сообщили в ГИБДД.

В последней находился пятилетний мальчик, который и получил травму. Медики отмечают: если бы малыш не был в специальном удерживающем устройстве («детском кресле»), все обошлось бы не только ушибами. К счастью, госпитализацию ребенку не понадобилась.

По уточненным данным, госпитализация потребовалась водителю «Daewoo» — предполагаемому виновнику ДТП. Самая вероятная причина авария — неправильно выбранные скоростной режим на мокрой дороге, изобилующей поворотами.

 

Вечернее ДТП под Севастополем: на мокрой дороге столкнулись две легковушки, пострадал ребенок

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