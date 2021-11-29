Вечернее ДТП под Севастополем: на мокрой дороге столкнулись две легковушки, пострадал ребенок

Накануне вечером под Севастополем, на дороге «Танковое – Оборонное» произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок. По информации ГИБДД, авария произошла на участке дороги между селами Терновка и Черноречье.

Водитель, 1952 года рождения, управляя легковым автомобилем «Daewoo», на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Chevrolet», – сообщили в ГИБДД.

В последней находился пятилетний мальчик, который и получил травму. Медики отмечают: если бы малыш не был в специальном удерживающем устройстве («детском кресле»), все обошлось бы не только ушибами. К счастью, госпитализацию ребенку не понадобилась.

По уточненным данным, госпитализация потребовалась водителю «Daewoo» — предполагаемому виновнику ДТП. Самая вероятная причина авария — неправильно выбранные скоростной режим на мокрой дороге, изобилующей поворотами.