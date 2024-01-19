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Вечернее в Севастополе: «Мерседес» провалился в котлован
Фото: ВК, Автопартнер Крым Севастополь ДТП

Вечернее ДТП в Севастополе: «Мерседес» провалился в котлован

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 12:50 19.01.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе, с опрокидыванием автомобиля в котлован. Эта странная авария произошла накануне вечером (в 21:20) на ул. Индустриальной.

В районе дома №25 по ул. Индустриальной 31-летний водитель, управляя автомобилем , «Мерседес-Бенц» неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего совершил наезд на препятствие (бетонный блок ограждения) с последующим опрокидыванием транспортного средства в котлован на участке дорожных работ, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Самое главное, что в этом ДТП нет пострадавших. На месте аварии работали оперативные службы. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено.

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