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Вечернее в Севастополе: пострадали пассажиры маршрутного автобуса

Вечернее ДТП в Севастополе: пострадали пассажиры маршрутного автобуса

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 13:27 29.11.2023

В Севастополе полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса на улице Портовой. Авария произошла накануне  вечером, около 18 часов.

В районе дома № 15 на улице Портовая 40-летний водитель автомобиля «Шкода» неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на световую опору. После удара иномарку отбросило влево, на проезжую часть, где она совершила столкновение с маршрутным автобусом БАЗ, под управлением 48-летнего водителя, который двигался по своей полосе в попутном направлении. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира автобуса, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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