Вечернее ДТП в Севастополе: пострадали пассажиры маршрутного автобуса

В Севастополе полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса на улице Портовой. Авария произошла накануне вечером, около 18 часов.

В районе дома № 15 на улице Портовая 40-летний водитель автомобиля «Шкода» неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на световую опору. После удара иномарку отбросило влево, на проезжую часть, где она совершила столкновение с маршрутным автобусом БАЗ, под управлением 48-летнего водителя, который двигался по своей полосе в попутном направлении. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира автобуса, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.