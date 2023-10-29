Вечернее ДТП в Севастополе: в столкновении двух маршруток пострадало 14 человек

Накануне вечером, в 20:40 в Севастополе произошло ДТП, в котором столкнулись два маршрутных автобуса.

48-летний водитель маршрутного автобуса «Мерседес Бенц», двигаясь по улице Меньшикова в сторону проспекта Октябрьской Революции, в районе дома № 44 по улице Руднева совершил наезд на стоящий впереди маршрутный автобус «Богдан», в котором также находились пассажиры. В результате столкновения двух маршрутных транспортных средств, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса «Богдан», а также более десяти пассажиров двух маршруток. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как уточнили в Следственном комитете, общее число пострадавших в этом ДТП людей – 14. Следком проводит проверку:

По данному факту Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

В севастопольской прокуратуре также разбираются в обстоятельствах этого ДТП. Уточняется, что столкнулись автобусы маршрутов №16 и №110.

Прокуратурой будет дана оценка полноты исполнения перевозчиками требований законодательства в сфере организации пассажирских перевозок. Также будет проверена законность принятого правоохранительными органами процессуального решения по данному факту, — подчеркнули в надзорном ведомстве.