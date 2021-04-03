Велосипеды TREK – не всегда горные, но всегда лучшие

Весна и лето – лучшее время для велосипедных прогулок. Велотуризм дарит свободу передвижения, независимость от автопробок, состояния дорог и пересеченной местности, ощущения единения с природой. Но все хорошие и радостные впечатления заканчиваются там, где начинаются поломки «двухклесного коня», а сам байк из средства передвижения превращается в неудобную ношу.

Вывод прост: готовитесь к велопутешествиям – приобретайте надежный, качественный, удобный велосипед. Специалисты советуют обратить внимание на продукцию мирового лидера производства байков – TREK. Эти велосипеды по праву считаются эталонными, а производители вкладывают в них не просто качество и технологии, а настоящую философию, решающую социальные, гендерные, экологические, экономические проблемы.

Что нужно знать о лучших велосипедах

Один из самых распространенных мифов: велосипеды TREK – это только «горные» двухколесные машины, доступные профессионалам, мастерам экстрима и покорения вершин. На самом деле, в линейке TREK – велосипеды для всех возрастов, любого уровня физподготовки, любителей и профессионалов, горных троп и кросс-кантри, загородных прогулок и шоссе. Обычно выделяют:

собственно горные велосипеды (маунтинбайки) – универсальный выбор для поездок по пересеченной местности, они отличаются высокой проходимостью, наличием двух подвесок и увеличенным дорожным просветом;

хардтейлы — модели, у которых вместо подвесок жесткие соединения, управлять ими легче, предназначены для скоростного катания (в т.ч. городского и шоссейного) и даже триала;

шоссейные, «заточенные» под скорость и ровные, стабильные покрытия – выбор гонщиков-профессионалов;

городские, приспособленные для ровных дорог, их «фишка» — мягкость езды и комфорт, плавность и безопасность (одна из самых популярных моделей – городской фитнес-байк Trek Zektor с колесами 28 дюймов, гидроприводом, дисковыми и тормозами и 9-ю скоростями);

гибриды – название говорит само за себя: в них соединены все «плюсы» горной и шоссейной моделей, считаются самыми популярными (особенно семейные Trek DS и женские Trek Neko);

детские и подростковые, рассчитанные как на самых маленьких новичков, так и юных спортсменов.

Выбор – прост

Как не запутаться и выбрать действительно правильную модель? Для начала, нужно определиться в предназначении вашего будущего двухколесного друга и напарника. Для каких целей будете использовать байк? Выездов на природу? Ежедневного маршрута «дом – работа – дом»? Активного отдыха? Длительных путешествий? Определились? Добро пожаловать в Интернет-магазин «RowerLife». Здесь можно спокойно и не торопясь выбрать единственно верную модель велосипеда TREK. Причем по лучшей цене, с гарантией качества и доставкой. И листать весь каталог не придется: сортировать байки можно по: цене, рейтингу, имени и модели. Существенно облегчит выбор и система фильтров:

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тип,

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размер рамы.

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