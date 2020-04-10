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Вербное воскресенье и Пасха… дома
Иллюстрация: http://fotovideoforum.ru

Вербное воскресенье и Пасха… дома

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:00 10.04.2020

Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендует духовенству Русской православной церкви (РПЦ) призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху. Об этом сообщает ТАСС.

В епархии Русской православной церкви и в викариатства Москвы разосланы рекомендации относительно организации и совершения богослужений в Неделю ваий (праздник Входа Господнего в Иерусалим, Вербное воскресенье), на Страстной седмице, в день Светлого Христова Воскресения и в Пасхальный период… Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи, — говорится в сообщении.

Рекомендации будут применяться и дополняться по усмотрению епархиальных архиереев с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе, уточняется в канале рабочей группы.

Согласно сообщениям рабочей группы, на 9 апреля у восьми священнослужителей из шести московских храмов Русской православной церкви (РПЦ) был выявлен коронавирус. В пятницу Центральная клиническая больница Московской патриархии святителя Алексия митрополита Московского начала выездное тестирование на коронавирус насельников московских монастырей.

Ранее Патриарх Кирилл призвал верующих сидеть дома и воздержаться от посещения храмов на период карантинных мер. В своём обращении Патриарх отметил:

В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей — продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию — таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей…

Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда. 

Полную версию обращения патриарха Кирилла к верующим можно посмотреть здесь.

Вербное воскресенье и Пасха… дома

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