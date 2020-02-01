Верховная рада дискутирует на тему «воды в Крым»

Депутат от украинской пропрезидентской партии «Слуга народа», глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов заявил, что на очередном обсуждении в Верховной раде активно дискутировали по поводу продажи днепровской воды в Крым. По его словам, речь не идет о «доброй воле» или «жесте дружбы», а исключительно о выгоде. Воду хотят подавать/продавать, как говорится, по коммерческим ценам. Депутат отметил, что продажа воды могла бы пополнить украинский бюджет.

Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают, — цитирует Аристова РИА Новости .

О подчеркнул, что на обсуждении в Верховной раде речь шла о том, чтобы продавать воду в Россию в целом, но в Крым – прежде всего.

Здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации, на мой взгляд, дело не дойдет… Власти Украины не готовы к возобновлению поставок воды, другое дело, настолько ли Крыму необходима эта вода, — прокомментировал «дискуссии» в раде вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков.

Он считает, что дальше предложений дело вряд ли пойдёт, так как поставки воды в Крым требуют серьёзных вложений в восстановление утраченной инфраструктуры. Кроме того, встаёт вопрос о том, а нужна ли полуострову эта вода. По мнению Бобкова, Украину вряд ли можно назвать надёжным поставщиком, особенно в долгосрочной перспективе. Гораздо надёжнее восстанавливать и развивать собственную инфраструктуру.