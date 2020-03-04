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Верховный суд Крыма примет решение по мере пресечения для керченских подростков-«террористов»
Скриншот: ЦОС ФСБ

Верховный суд Крыма примет решение по мере пресечения для керченских подростков-«террористов»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 18:56 04.03.2020

В четверг, 5 марта Верховный суд Крыма рассмотрит апелляции адвокатов на заключение под стражу двух несовершеннолетних керченских подростков-«террористов».

Напомним, ФСБ заявила 18 февраля «о пресечении подготовки террористических актов» двумя жителями Керчи, 2003 и 2004 годов рождения. Дома у подростков были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. «Тренировались» молодые люди на кошках. На «чистовик» — планировали взрывы в своих учебных заведениях (школу №15 и Керченский морской технический колледж).

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 и п.»а» ч.2 ст.205 УК РФ (подготовка к терактам, совершенная группой лиц по предварительному сговору), оно передано в производство ГСУ СКР по Крыму. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил крымским следователям «в кратчайшие сроки» установить мотивы подростков.

Киевский районный суд Симферополя 20 февраля на прошедших в закрытом режиме заседаниях постановил арестовать фигурантов дела на один месяц 30 суток (до 18 апреля 2020 года). Защита подала апелляцию (о мере пресечения), ее-то и рассмотрит завтра Верховный суд Крыма.

Верховный суд Крыма примет решение по мере пресечения для керченских подростков-«террористов»

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