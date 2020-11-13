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Верховный Суд Крыма принял решение по делу женщины, зарезавшей своего сына
На фото Следственного комитета тот самый «Volkswagen Polo», в котором и произошло убийство

Верховный Суд Крыма принял решение по делу женщины, зарезавшей своего сына

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:07 13.11.2020

Не наказывать, а лечить.

12 ноября Верховный Суд Крыма принял постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 41-летней жительницы Симферополя. Она освобождена от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

В отношении женщины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, — сообщили в крымской прокуратуре.

Напомним, в начале февраля 2020 года женщина, находясь в салоне автомобиля марки «Volkswagen Polo» по ул. Сельвинского в Симферополе, нанесла своему 7-летнему сыну порядка 39 ударов ножом. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, в салоне автомобиля.

Согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы женщина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Постановление суда в законную силу не вступило.

Верховный Суд Крыма принял решение по делу женщины, зарезавшей своего сына

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