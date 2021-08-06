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Верховный суд Крыма вынес приговор 24-летнему крымчанину – убийце своей маленькой дочери
Фото: Следком

Верховный суд Крыма вынес приговор 24-летнему крымчанину – убийце своей маленькой дочери

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:46 06.08.2021

13 лет колонии строгого режима.

Верховный судом Крыма вынесен приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Бахчисарайского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего лица).

Судом установлено, что 2 января текущего года подсудимый, вместе со своей дочерью 2019 года рождения находился в квартире, где проживала семья, по ул. Речная в Бахчисарае. Мужчина, будучи недовольным плачем малолетней девочки, задушил ребенка, — рассказали в прокуратуре РК.

После совершения преступления 24-летний житель Бахчисарайского района высказал версию о том, что девочка умерла от отравления газом в связи с неисправностью печного оборудования, понудив свою сожительницу подтвердить эти обстоятельства.

Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения. В ходе грамотно выстроенной совместной работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников МВД от отца погибшей девочки получена явка с повинной о совершении им в отношении ребенка убийства. Следствием и судом установлено, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, совершил ее убийство. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. Злоумышленник был задержан. При допросе он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления, — сообщили в Следкоме.

С учетом позиции государственного обвинения назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Верховный суд Крыма вынес приговор 24-летнему крымчанину – убийце своей маленькой дочери

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