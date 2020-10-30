Верховный Суд Республики Крым вынес приговор об убийстве

Прокуратура Республики Крым поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Бахчисарайского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что между потерпевшим, являющимся получателем гранта на создание и развитие фермерского хозяйства на территории Республики Крым, и подсудимым были заключены договоры купли-продажи 40 голов крупного рогатого скота. Денежные средства были переданы из суммы соответствующего гранта, однако, как выяснилось позже, в ходе проверки органами МВД, начинающий предприниматель предоставил ложные сведения для получения субсидии, поскольку был осужден за совершение мошенничества, а деньги был обязан вернуть.

В этой связи мужчина систематически требовал от подсудимого возврата денег в размере 1,5 млн рублей, а в начале июля 2019 года прибыл на ферму, принадлежащую подсудимому, и, в очередной раз, потребовал от последнего вернуть денежные средства. В ходе возникшего конфликта подсудимый произвел несколько выстрелов из ружья, в том числе в область головы потерпевшего, от которого последний скончался на месте происшествия. Затем мужчина, чтобы скрыть тело, сбросил его в яму и засыпал грунтом, — рассказали подробности дела в крымской прокуратуре.