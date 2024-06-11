Верховный суд Крыма наказал украинских пограничников – угонщиков сейнера «Норд»

Верховный суд Крыма огласил приговор по делу об угоне российского рыболовного судна и похищении членов его экипажа.

В Верховном Суде Республики Крым оглашен приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые были признаны виновными в угоне российского рыболовного судна и похищении членов его экипажа, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия. Согласно приговору суда, осужденные, будучи сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в ее состав Республики Крым и города Севастополя, — сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что в соответствии с распределенными ролями, осужденные, в составе группы лиц по предварительному сговору, в марте 2018 осуществили захват российского рыболовного судна и находящихся на нем членов экипажа, осуществлявших в акватории Азовского моря законный рыбный промысел. Угрожая применением насилия, в частности стрелкового оружия, направленного в сторону находившихся на захватываемом судне людей, произвели противоправное самовольное перемещение и принудительное конвоирование легитимно плавающего под Государственным флагом Российской Федерации в акватории Азовского моря захваченного российского рыболовного судна от места захвата в Бердянский морской торговый порт.

Действия осужденных были квалифицированы судом по: ч. 3 ст. 211 УК РФ, – угон судна водного транспорта, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, повлекший иные тяжкие последствия; п.п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, – похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, в отношении двух и более лиц, — отметили в суде.

Верховный суд Крыма признал осужденных виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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