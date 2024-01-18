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Верховный Суд вынес приговор по уголовному делу о приготовлении к диверсии
Фото: ВК, Верховный Суд Республики Крым

Верховный Суд Крыма вынес приговор по уголовному делу о приготовлении к диверсии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:47 18.01.2024

Верховный Суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии), ст. 281.1 УК РФ (склонение, вербовка и иное вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств).

Судом установлено, что подсудимый сотрудничал с Главным управлением разведки Украины, по поручению работников которого осуществлял фотосъемку одного из объектов жизнеобеспечения населения для осуществления его подрыва. Мужчина пытался привлечь к своей противоправной деятельности знакомого, однако получил отказ. В дальнейшем, действуя по указанию сотрудников управления разведки Украины, извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое хранил в своей квартире. Его действия были пресечены работниками правоохранительных органов, – сообщили подробности в прокуратуре РК.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима. Осужденному также назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

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