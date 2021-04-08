Весеннее настроение с новыми окнами – подарок себе и своему дому

Весной (так уж заложено в нашей природе) хочется чего-то нового. Мы стараемся апгрейдить гардероб, следуя моде, меняем занятия и работу, затеваем ремонт, ищем свежих впечатлений и жаждем перемены погоды. Чтобы солнце заполнило дом, свежий весенний воздух ворвался в комнаты, а ветерок играл шторами открытых окон.

Интересно, что именно весной мы критично осматриваем окна и приходим к мысли об их замене. Новые окна – это новые глаза вашего дома, гарантия чистоты и защиты от пыли и внешних шумов (улицы или двора), сохранение оптимального температурного баланса в жилье, солидная обновка, наконец, радость и весеннее настроение. То самое, с жаждой обновлений и перемен.

Технологии не стоят на месте. Еще несколько лет назад можно было небрежно бросить, мол, пластиковыми окнами никого не удивишь. Спешите удивляться! Компания Окна Наро-Фоминск предлагает современные пластиковые окна. Достаточно перейти по ссылке https://www.okna-narofominsk.ru/, чтобы убедиться в правильности выбора. Ведь новые ПВХ-окна – это:

высокое качество,

монтаж по ГОСТу,

максимальная звукоизоляция,

полная экологичность,

энергетический стеклопакет.

Доказательствами этих достоинств служат собственное производство компании, высококачественная немецкая фурнитура, честные цены, отсутствие каких бы то ни было посредников и гарантия на все виды работ. С их перечнем можно ознакомиться на сайте.

Подчеркнем, что замена стеклопакетов требуется не всегда, специалисты-профессионалы займутся грамотным ремонтом ваших пластиковых окон и обновят их до уровня ХХI века. Еще одна современная «фишка» — ламинация, окрашивание профиля. Да-да, пластиковые окна – не всегда белые. Вы выбираете цвет (от «под дерево» до бирюзы) под стиль жилища, интерьер комнат, их убранство или внешний декор стен.

Заменить окно или застеклить балкон? Модернизировать «старый» стеклопакет или заказать панорамное остекление? Как говорил один известный киногерой, «торопиться» не надо. Для начала ознакомьтесь с сайтом компании Окна Наро-Фоминск, почитайте отзывы, посмотрите портфолио, «примерьте» цены и полистайте каталог. Опция для самых рачительных и экономных — прямо на сайте можно сделать запрос цены.

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Нюансы? Только те, что помогут создать весеннее настроение: скидки и акции, рассрочка и работа «под ключ» (никто не оставит вас наедине с откосами). Уже не удивляетесь? Правильно, ведь это нормальный, профессиональный подход к делу. Новые окна должны радовать. И не только весной, а круглый год.

иллюстрации: каталог компании Окна Наро-Фоминск