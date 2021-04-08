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Весеннее настроение с новыми окнами – подарок себе и своему дому

Весеннее настроение с новыми окнами – подарок себе и своему дому

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 20:25 08.04.2021

Весной (так уж заложено в нашей природе) хочется чего-то нового. Мы стараемся апгрейдить гардероб, следуя моде, меняем занятия и работу, затеваем ремонт, ищем свежих впечатлений и жаждем перемены погоды. Чтобы солнце заполнило дом, свежий весенний воздух ворвался в комнаты, а ветерок играл шторами открытых окон.

Интересно, что именно весной мы критично осматриваем окна и приходим к мысли об их замене. Новые окна – это новые глаза вашего дома, гарантия чистоты и защиты от пыли и внешних шумов (улицы или двора), сохранение оптимального температурного баланса в жилье, солидная обновка, наконец, радость и весеннее настроение. То самое, с жаждой обновлений и перемен.

Технологии не стоят на месте. Еще несколько лет назад можно было небрежно бросить, мол, пластиковыми окнами никого не удивишь. Спешите удивляться! Компания Окна Наро-Фоминск предлагает современные пластиковые окна. Достаточно перейти по ссылке https://www.okna-narofominsk.ru/, чтобы убедиться в правильности выбора. Ведь новые ПВХ-окна – это:

  • высокое качество,
  • монтаж по ГОСТу,
  • максимальная звукоизоляция,
  • полная экологичность,
  • энергетический стеклопакет.

Весеннее настроение с новыми окнами – подарок себе и своему дому

Доказательствами этих достоинств служат собственное производство компании, высококачественная немецкая фурнитура, честные цены, отсутствие каких бы то ни было посредников и гарантия на все виды работ. С их перечнем можно ознакомиться на сайте.

Подчеркнем, что замена стеклопакетов требуется не всегда, специалисты-профессионалы займутся грамотным ремонтом ваших пластиковых окон и обновят их до уровня ХХI века. Еще одна современная «фишка» — ламинация, окрашивание профиля. Да-да, пластиковые окна – не всегда белые. Вы выбираете цвет (от «под дерево» до бирюзы) под стиль жилища, интерьер комнат, их убранство или внешний декор стен.

Весеннее настроение с новыми окнами – подарок себе и своему дому

Заменить окно или застеклить балкон? Модернизировать «старый» стеклопакет или заказать панорамное остекление? Как говорил один известный киногерой, «торопиться» не надо. Для начала ознакомьтесь с сайтом компании Окна Наро-Фоминск, почитайте отзывы, посмотрите портфолио, «примерьте» цены и полистайте каталог. Опция для самых рачительных и экономных — прямо на сайте можно сделать запрос цены.

Затем можно получить бесплатную онлайн-консультацию – для этого достаточно заказать обратный звонок. Ближе к делу? На этом этапе можно вызвать замерщика.

Нюансы? Только те, что помогут создать весеннее настроение: скидки и акции, рассрочка и работа «под ключ» (никто не оставит вас наедине с откосами). Уже не удивляетесь? Правильно, ведь это нормальный, профессиональный подход к делу. Новые окна должны радовать. И не только весной, а круглый год.

Весеннее настроение с новыми окнами – подарок себе и своему дому

иллюстрации: каталог компании Окна Наро-Фоминск

Весеннее настроение с новыми окнами – подарок себе и своему дому

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