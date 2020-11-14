Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Весенний «ковидный» карантин никак не повлиял: смертность на дорогах Крыма не уменьшилась

crimeapress_news

Весенний «ковидный» карантин никак не повлиял: смертность на дорогах Крыма не уменьшилась
Фото: zdenekhumpal, pixabay.com

Весенний «ковидный» карантин никак не повлиял: смертность на дорогах Крыма не уменьшилась

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:23 14.11.2020

Каждый четвертый погибший — пешеход.

В ДТП на дорогах Крыма в январе-сентябре 2020 года погибли 173 человека — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные обнародовал Крымстат. Статистика предоставлена ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

В структуре погибших от ДТП более половины (54%) — люди, находившиеся в автотранспортном средстве, каждый четвертый погибший — пешеход, каждый пятый — велосипедист или мотоциклист, — говорится в релизе.

Жертвы ДТП в Крыму составляли за 9 месяцев текущего года 1% от всех умерших в регионе.

Напомним, весной на дорогах Крыма из-за ограничений режима «повышенной готовности» по «ковид» было меньше машин. Однако ситуацию с лихвой компенсировало лето.

Весенний «ковидный» карантин никак не повлиял: смертность на дорогах Крыма не уменьшилась

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.