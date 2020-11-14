Весенний «ковидный» карантин никак не повлиял: смертность на дорогах Крыма не уменьшилась

Каждый четвертый погибший — пешеход.

В ДТП на дорогах Крыма в январе-сентябре 2020 года погибли 173 человека — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные обнародовал Крымстат . Статистика предоставлена ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

В структуре погибших от ДТП более половины (54%) — люди, находившиеся в автотранспортном средстве, каждый четвертый погибший — пешеход, каждый пятый — велосипедист или мотоциклист, — говорится в релизе.

Жертвы ДТП в Крыму составляли за 9 месяцев текущего года 1% от всех умерших в регионе.

Напомним, весной на дорогах Крыма из-за ограничений режима «повышенной готовности» по «ковид» было меньше машин. Однако ситуацию с лихвой компенсировало лето.