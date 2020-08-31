Верим? Статистические данные: средняя зарплата в Крыму 33 819 рублей

Не будем повторять известную цитату о трех видах лжи, принадлежащую то ли Марку Твену, то ли Генри Лабушеру, то ли Бенджамину Дизраэли. К статистике, официальным цифрам можно относиться по-разному. Верить или нет – дело каждого. Но можно еще и проверить. Только личный опыт может (и должен) быть и доказательством, и опровержением. Так что судите сами и сравнивайте со своей зарплатой, уважаемые крымчане. Это мы к тому, что Крымстат обнародовал итоги за январь-июль этого года социально-экономического положения Республики. Что удивило, так размер средней зарплаты в Крыму – почти 34 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций Республики Крым вянваре-июне2020 г.составила 33 819 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер заработной платы увеличился на 5,4%, — говорится в пресс-релизе Крымстата.

Ну да, можно еще крылатое выражение сейчас вспомнить про голубцы (один ест капусту, второй – мясо, а в среднем оба – голубцы). А можно и вчитаться в сам документ… и удивиться еще не раз.

Индекс промышленного производства – 100%, будто и не было «коронавирусных» остановок предприятий и бизнеса. Чудеса… Построены (и сданы) 2532 новые квартиры! Завидуем новоселам-миллионерам… Уровень безработицы в Крыму – всего 4,3%…

Изучайте (и сравнивайте с реальностью) сами. К Крымстату какие претензии? Там обобщают официальные сведения министерств и ведомств, и сведения эти, как мы видим, в своей основе позитивные и оптимистичные.

PS. Не исключено, что рост зарплат дали «коронавирусные выплаты» медикам. Как мы понимаем, их же тоже в зарплатные ведомости включали.