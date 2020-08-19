Крымстат подсчитал стоимость «Набора первоклассника» в этом году. Ищем «лишние» 20 тысяч рублей

В преддверии Дня знаний Крымстат подсчитал стоимость «Набора первоклассника». Ответ на вопрос: сколько стоит собрать ребенка в этом году в школу многих не порадует: примерно, 20 тысяч рублей. Крымстат брал за основу стоимость школьной одежды, основных канцелярских принадлежностей, учебных и дидактических материалов, которые потребуются мальчикам и девочкам в новом учебном году.

Расчёт стоимости «Набора первоклассника» производился по товарам, входящим в потребительскую корзину для статистического обследования за изменением потребительских цен. В информации приведена стоимость набора в ценах июля 2020 года, показано изменение стоимости по сравнению с июлем 2019 года, — отметили в Крымстате.

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В среднем, чтобы собрать первоклассника в Республике Крым в 2020 году, родителям потребуется 17 737 рублей на мальчика и 20 741 рубля на девочку, – говорится в сообщении. – В июле 2020 года по отношению к июлю 2019 года стоимость набора первоклассника для мальчика увеличилась на 3,5%, для девочки – на 3,7%. Прирост потребительских цен за этот же период составил 2,4%.

При этом в Крымстате уточнили, что среди регионов Южного федерального округа самые дорогие наборы в школу были зафиксированы в Адыгее и Краснодарском крае. Дешевле собрать девочку будет в Калмыкии и Крыму, мальчика – в Калмыкии и Волгоградской области.