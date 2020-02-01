Весна и лето 2020 года: какая обувь будет «править бал» в этом сезоне?

Ещё немного и зима начнёт сдавать свои позиции, уступая место самому яркому, активному и… что уж там… стильному периоду года — весне и лету. Пока же погода за окном не балует приятными температурами, самое время задуматься о гардеробе, который составит ваш образ в грядущем весенне-летнем сезоне. И, в частности, задаться вопросом — а какую обувь стоит прикупить, чтобы уверенно шагать по жизни, в соответствии с модными тенденциями 2020-го?

Хорошая новость в том, говорят знатоки, что весна-лето текущего года особо привередливыми не будут — позволят проявлять индивидуальность и личный вкус, если не на все 100%, то на 80 процентов точно. При этом есть и «фишка»: стилисты рекомендуют семьям, друзьям, влюблённым парам и т.д. определять в этом сезоне свою принадлежность к «единому кругу», надевая плюс-минус одинаковую обувку. Тут, к слову, в помощь папам с сыновьями, мамам с дочками, подружкам, приятелям придут на помощь интернет-магазины, предлагающие качественную обувь оптом. Что же касается общего настроения, то главный момент в моде на обувь в сезоне весна-лето 2020 года — комфорт, тогда как нарочитая вычурность и принцип «Красота требует жертв, а потому надевай шпильки в 10 см» будут не в фаворе.

К какой же обуви стоит присмотреться, чтобы пополнить гардероб?

К кедам — однозначно. Спортивный стиль с его мягкими линиями, удобными и функциональными моделями придётся как нельзя кстати.

К туфлям на плоской подошве. Грядущий сезон по отношению к модницам, предпочитающим «безкаблучный» образ жизни, весьма благосклонен.

К шлёпанцам на массивной платформе.

И кроксы, говорят стилисты, в этом сезоне будут уместными тоже!

Что же касается цветовой палитры, то в моде весной-летом 2020 года будут спокойные и насыщенные тона. Ультраяркие «колора» — те самые, о которых говорят «вырви глаз» — пока сдали свои позиции.

А стоит ли «привязывать» обувь к другим деталям одежды? К примеру, проводить по стилю и цвету параллели с ремнями или головными уборами? Радуйтесь те, кому такие фокусы никогда не удавались! Обувь в этом году едва ли не сама по себе. Но всё же помните прописную истину: если туфли в вашем образе весьма экстравагантны, то однозначно не стоит перебивать их «игру», сопровождая такими же активными аксессуарами.

иллюстрация: fontanobuvi.com.ua