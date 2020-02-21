Весной появятся новые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию

Компания «Гранд сервис экспресс» — оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым — откроет железнодорожное сообщение из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Об этом говорится в пресс-релизе оператора. Первый поезд в Евпаторию отправится в конце апреля, а в Феодосию – в начале мая

Поезда «Таврия» свяжут Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией и Феодосией. Составы будут отправляться с Казанского вокзала столицы и Московского вокзала Санкт-Петербурга. Поезда из Санкт-Петербурга в Евпаторию будут курсировать через день, в Феодосию два раза в неделю. Первый состав поезда в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию первый поезд отправится 7 мая. Поезда из Москвы в Евпаторию начнут курсировать со 2 мая и далее через день, поезда в Феодосию будут курсировать несколько раз в неделю начиная с 4 мая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле также откроются маршруты в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Состав Мурманск — Симферополь начнет ходить 25 апреля и будет курсировать по маршруту один раз в девять дней. Поезд Екатеринбург — Симферополь также будет запущен 25 апреля с несколькими отправлениями в неделю. По маршруту Кисловодск — Симферополь движение откроется 29 апреля и поезд будет курсировать два раза в неделю. Подробнее об этих маршрутах — ЗДЕСЬ.