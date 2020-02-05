Весной в сирийском Тартусе СевГУ откроет представительство

Открытие представительства в сирийском Тартусе готовит делегация СевГУ. Событие запланировано на март этого года.

Представительство в Сирии – точка входа на Ближний Восток. Наши задачи – развитие научных контактов и расширение участия Севастопольского госуниверситета в научных исследованиях региона. Новые направления таких исследований и разработок могут возникнуть в процессе восстановления Сирии. Кроме того мы рассчитываем на приток иностранных студентов и усиление гуманитарного, научного и культурного влияния в регионе, — цитирует пресс-служба вуза ректора СевГУ Владимира Нечаева.

По словам Владимира Нечаева, работа по открытию представительства ведется в плановом режиме уже более года и вступила в активную фазу с момента подписания соглашения между правительством Севастополя и Тартуса в январе 2019.

В рамках подготовки к открытию представительства сирийскую провинцию Тартус во вторник посетила делегация из СевГУ во главе с проректором по стратегическим коммуникациям Иваном Кусовым. Представители делегации встретились с губернатором Тартуса Сафуаном Абу Саадом, министром образования и коллегами из университета, обсудили план взаимодействия в международной, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах. Также прошла встреча со школьниками.

Севастопольский университет зарекомендовал себя в регионе как крупный исследовательский центр благодаря научно-исследовательской археологической экспедиции, участники которой изучали объекты на дне Средиземного моря около сирийских берегов. Также учеными СевГУ получено разрешение проводить подводные археологические исследования в Сирии в течение трех лет, — отмечают в вузе.

фото: пресс-служба СевГУ