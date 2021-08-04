Входные и межкомнатные двери: какими они должны быть в идеале

Вопросом «Как выбрать межкомнатные двери?», по статистике, задаётся каждый второй из тех, кто переживает квартирный ремонт. Каждый первый при этом надеется, что при выборе конструкции «на месте разберётся» — помогут консультанты магазина. У кого стратегия действеннее? Скажем так, лучше знать, чего хочешь изначально — так будет проще ориентироваться в большом ассортименте, исходя из собственной конкретной ситуации. По-крайней мере, основные параметры, по которым можно подбирать дверные конструкции, точно на заметку имеет смысл взять. Но! Тем, кто всё же на помощь специалистов возлагает самые большие надежды, даём рекомендацию: межкомнатные двери стоит приобретать только в специализированных магазинах. Тогда — да, там вам действительно дадут практические подсказки по выбору, а не просто «сплавят» товар. Что важно — ведь… как ни крути… а на день сегодняшний это довольно дорогостоящая покупка. Если речь, конечно, идёт об образцах хорошего качества.

Что же касается покупки входных дверей, то здесь дела обстоят иначе: 80% из тех, кому предстоит такое приобретение, однозначно планируют привлекать к процессу людей знающих. Ведь речь, по сути, идёт о решении задачи, во главе которой стоит главный запрос — превратить квартиру в «мой дом — мою крепость».

Но как бы там ни было, а и тем и другим, общие подсказки-направления в подборе дверных конструкций не помешают. Так что:

Межкомнатные двери

И заявления о том, что ассортимент межкомнатных дверей чрезвычайно обширен — не преувеличение. Сегодня производители предлагают из буквально на любой вкус и цвет. От вполне себе бюджетных моделей до сверхдорогих «образчиков дверного искусства». Однако, на какую категорию бы вы ни делали ставку, акцент рекомендуется делать на следующих моментах:

МАТЕРИАЛ. А это может быть:

массив древесины. Дуб, бук, орех — их используют при изготовлении более дорогих моделей дверей; сосна, ель, иногда лиственница — бюджетные модели. Но тут стоит ориентироваться не столько на сорт дерева, сколько на то как конструкция «скроена». У добропорядочного производителя и так, и другая древесина будет добротной. А значит будет служить долго. Это главное преимущество дверей из натуральных материалов. Ну и, разумеется, они экологичны. Минус: при неправильной эксплуатации и уходе могут рассыхаться и трескаться. К тому же, подходят не для всех помещений — в ванную комнату, к примеру, деревянные двери точно ставить не стоит.

ДСП, МДФ, сосновые бруски, ячеистый картон. Такие двери, как правило, дешевле выполненных из целостных полотен древесины. Однако по качеству и комфорту в эксплуатации вполне достойные конструкции. При этом, говорят эксперты, если выбор таки сделать сложно, то лучше отдать предпочтение двери из МДФ — древесно-волокнистой плиты на базе натуральных смол. Это прочный материал, который прослужит без нареканий не один год. Плюс: двери из МДФ представлены в десятках модификаций.

ПОКРЫТИЕ. Выбирать придётся между:

ламинатом — спецпокрытие с имитацией покраски ценных пород дерева . Адекватная цена при достойном качестве. Минус: не всегда хорошо переносит агрессивное воздействие окружающей среды. Перепады температур, влажность и т.д.

ПВХ — это ударопрочная «стойкая» плёнка. Плюс: может быть самых разных цветов, а также позволяет наносить «на себя» любую фотопечать.

натуральным шпоном — такие двери, при хорошем качественном исполнении, сложно отличить от «коллег» из древесины. Материал прочный, сохраняющий цвет.

экошпоном — это волокна натуральной древесины, скрепленные синтетическими смолами. В этом основная проблема — при высоких температурах такие двери могут быть небезопасными. Но — если есть нужда в покупке, а бюджет невелик — это тоже хороший вариант. Большинство производителей, выпускающих такие конструкции, соблюдают требования к производству, делая изделия высокого качества.



Также, отправляясь на поиски межкомнатных дверей, необходимо ответить себе на следующие вопросы:

какими они должны быть: распашными, раздвижными, раскладными…

какой размер? Чёткие параметры важны, иначе двери «не сядут» должным образом, что повлечёт за собой массу проблем;

какой уровень шумоизоляции должны обеспечивать двери?

И вот тут, чтобы точно определиться с ответами, консультация специалиста точно понадобится — конкретно по факту.

Входные двери

Здесь всё сложнее и проще одновременно. Сложнее, потому что входные двери — более серьёзные конструкции по сравнению с межкомнатными. Проще, потому, что в данном случае главное определить — двери должны быть супермощными, ибо есть, что за ними прятать. Или же они могут быть просто входными дверьми. Прочными, крепкими, красивыми, но без лишней «бронеукреплённости».

По поводу покупки первого варианта говорить не будет — специфические конструкции, которые с масс-маркетом мало связаны. А вот относительно вторых отметим, что при выборе стоит ориентироваться на:

Материал дверного полотна — от него зависит, насколько гармонично впишется дверь в общий интерьер, а также прочность изделия. Класс взломостойкости — определяется наличием/отсутствием ребер жесткости внутри полотна, а также по системе их установки. Важное значение имеет эргономичность двери, легкость ее открывания, что особенно актуально, если изделие будет устанавливаться в доме, где будет проживать семья с детьми, — дают подсказки специалисты компании «Двери в интерьере».

Сложно всё-таки, скажете? Непросто. А главное — от верного выбора зависит многое. Безопасность, в первую очередь. Так что: лучший выход из ситуации, когда стоит задача приобрести входные двери — консультироваться с экспертами. И покупать изделия ТОЛЬКО в специализированных магазинах.