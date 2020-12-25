Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: в Симферополе сохраняются риски нехватки воды

Рисков нехватки воды в Севастополе нет, в Симферополе такие риски еще сохраняются, заявил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хочу сказать, что уже есть первые успехи, мы нашли дополнительные запасы воды и уже пробурили и начали подавать эту воду. Везде, где мы с Росгеологией вели разведку, пока все запасы подтвердились, даже с плюсовым дебитом. Мы перебросили воды с Ходыковского водохранилища на Севастополь, и сегодня уже у Севастополя рисков (нехватки) подачи воды нет. Пока сохраняется риск в Симферополе, — цитирует Хуснуллина РИА Новости .

По его словам, сейчас идет доразведка, работы ведутся по графику. Хуснуллин рассчитывает, что уже к весне начнется подача воды из Бештерек-Зуйского водозабора.

Интересно, что в отличие от Главы РК Сергея Аксёнова, который уверен, что опреснение морской воды решит проблему водоснабжения полуострова и уже анонсировал начало строительство такой установки, Марат Хуснуллин полагает, что это «крайняя мера».

Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение — это самое дорогое решение, но если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение, — сказал Хуснуллин. — Ждем разведку. Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин.

Дожидаться будут и результатов исследования о запасах пресной воды под Азовским морем. Специалисты там уже работают.

К концу года мы подведем итоги, что сделано с точки зрения обоснования возможности добычи воды, ее качества, и проинформируем… По сути, это — основной источник воды. Только надо определиться, какого он качества, чтобы его отдельно не пришлось опреснять, потому что возможно, что будет достаточно большое количество примесей, твердых частиц и так далее, — аккуратно сказал Глава РК Сергей Аксёнов на итоговой пресс-конференции.

По его словам, есть вероятность, что вода окажется недостаточно хорошего качества.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.