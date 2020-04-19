Видеодомофон – не просто полезный гаджет, а надежный дозорный вашего дома

Видеодомофон – уже дано не роскошь, а обязательный атрибут, как частных коттеджей, так и многоквартирных домов. Его задача: обеспечить полный контроль за всеми, кто намерен проникнуть в жилище. Своего рода дозорный дома не просто покажет, кто пришел, но и соединит, поможет выяснить цель прихода визитеров, обеспечит хозяина первичной информацией о незваных гостях.

Все большую популярность набирают квартирные домофоны, усиливающие безопасность жилья. Техника не стоит на месте, поэтому видеодомофоны «обрастают» функциями: от датчиков движения до видеозаписи, от беспроводной «цифры» до переадресации информации на смартфон.

Один из главных вопросов: где выбрать качественный видеодомофон по разумной цене, надежный и функциональный, с гарантией и техподдержкой. Искать долг не надо – заходите в Интернет-магазин систем безопасности RusMarta.Ru. Здесь можно выбрать не только видеодомофон для квартиры, но и для офисов, и для частных домов. Выбор облегчают фильтры и возможности задавать поиск по определенным параметрам/критериям. Сортировка каталога возможна как по цене, так и по рейтингу.

Обратите внимание на подразделы каталога видеодомофонов:

беспроводные,

аналоговые (проводные),

многоабонентские.

Если до сих пор не определились, это, как минимум, поможет определиться с возможностями и техническими характеристиками. Все еще сомневаетесь? На все вопросы ответят опытные консультанты, достаточно заказать обратный звонок.

На что советуют обращать внимание профессионалы

Матрица камеры и сам экран, на котором ваш визитер «как на ладони» — имеют значение. Семидюймовый цветной монитор, равно как и CMOS матрица в полдюйма – идеальный выбор, но если вы обратите внимание на хиты продаж Интернет-магазина систем безопасности, то убедитесь, что в ТОПе (по сочетанию «цена-качество») компактные беспроводные системы, с поддержкой wi-fi и возможностью записи. А вот с трубкой (вызывной панелью) они или без – вариант дизайна.

Немаловажным является и возможность подключения нескольких мониторов (до 12).Современные видеодомофоны все видят и ночью – функция ИК-подсветки – обязательна. А что же желательно? Конечно же, датчики движения (функция, незаменимая для частного дома) и дополнительные карты памяти. Наконец, переадресация. В аналоговых системах – это знакомый всем Интерком, а в цифровых – переадресация информации на смартфон. Это в последнее время одна из востребованных «примочек» видеодомофонов.

Скажем прямо, дополнительные опции не всегда так уж и необходимы. Даже стандартная, бюджетная модель обеспечивает безопасность. Ведь, что главное в любом видеодомофоне – двусторонняя связь, наблюдение, управление замком. И таких моделей на сайте RusMarta.Ru – огромное количество. Осталось обратить внимание на действующие акции, скидки, сроки гарантии и техподдержку. Надежный дозорный вашего дома, вашей квартиры уже готов к несению службы.