Видеокамер у ёмкостей с водой в Симферополе не будет. Дешевле закрепить за баками «ответственных»

В администрации Симферополя прошла встреча с местными Интернет-провайдерами по поводу установки камер видеонаблюдения возле ёмкостей с водой, установленных в микрорайонах крымской столицы.

Представителями интернет-провайдеров озвучены предложения и необходимые требования по установке видеокамер возле ёмкостей с водой с целью предупреждения противоправных действий. Также участники совещания обсудили вопрос передачи и хранения информации с видеокамер, — сообщила по итогам совещания пресс-служба администрации Симферополя.

В частности, зам. главы администрации Сергей Бажан заверил, что даны поручения ознакомиться с местами установки ёмкостей и возможностями проведения необходимых работ.

Главная цель – обеспечить сохранность резервных ёмкостей, а также исключить потерю качества воды, — сказал чиновник.

Ну как не согласиться-то? Одно «но»: на деле Интерет-провайдеры не готовы размещать камеры вблизи баков… за свой счет.

Отрабатываем с провайдерами вопрос по размещению видеокамер. Провели две встречи. Не были услышаны. Только несколько руководителей предприятий пошли нам навстречу, остальные отказали. Но мы тоже сделаем свои соответствующие выводы… Они хотят оплату. Хотя мы предложили, чтобы они поставили хотя бы по три видеокамеры, разместили какую-то рекламу на емкостях. Но был получен отказ. Я думаю, что, может быть, они еще передумают, — рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Так как вопрос сохранности баков стоит достаточно остро, Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить за каждой емкостью персонально… какое-то ответственное должностное лицо, чтобы в случае необходимости люди могли обратиться за помощью. Отметим, что до сих пор не все баки заполнены водой.

На сегодняшний день у нас 19 емкостей наполнены водой, по пять кубических метров. Разбор воды очень слабый производится, поэтому полностью их заполнять по 10 кубов не имеет смысла, – уточнила Елена Проценко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что горожане жалуются на нехватку баков в микрорайонах.

Всего в Симферополе установлено 235 емкостей. Пластиковые бочки на 10 куб. метров установили во всех 48 общеобразовательных учреждениях Симферополя. В 56 детских садах — стоят емкости от 3 кубов. Еще 131 емкость (в основном, на 10 кубометров) – по городу: 74 – в частном секторе, 57 — вблизи многоквартирных жилых домов. Общая сумма расходов, включая закупку емкостей, монтаж и насосное оборудование, составила 27,5 млн. рублей.