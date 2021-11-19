Виктория Батуи: "Нет ничего невозможного!" или... Быть "звездой" значит - постоянно совершенствоваться

Те, кто знаком с современным украинским шоу-бизнесом точно подтвердят — сегодня прорваться на «звёздный Олимп» весьма непростая задача, но удержаться на его вершине вдвойне сложнее. А всё потому, что «звёздность» подразумевает под собой, как бы ни казалось по-другому, весьма тяжкий труд. И в первую очередь в том, что связано с самосовершенствованием и упорством в стремлении двигаться вперёд.

Виктория Батуи — в прошлом — певица, в настоящем — известная телеведущая — одна из тех, кто навыком «Стремиться к большему всегда и во всём» овладела ещё в юности. Рождённая в семье врачей (папа-хирург, мама-терапевт) девушка отказалась от предначертанной… вроде как… самой судьбой профессии — стать медиком — и выбрала совершенно иной путь. «Звёздная дорога» Виктории во многом обусловлена и её экзотической для Украины внешностью — красивую мулатку уже в подростковом возрасте приметили функционеры модельного бизнеса. А многочисленные модные показы, в свою очередь, открыли двери к вокальной карьере — Виктория в 14 лет (!) стала солисткой популярнейший в начале 2000-х годов группы «Капучино».

И этот период жизни для Батуи стал проверкой на прочность, которую девушка прошла с блеском. Несмотря на оглушительный успех группы, девушка «не подхватила звёздную болезнь», а «лавры славы» не помешали её стремлению быть лучшей: Виктория достойно закончила школу, а затем и поступила в Киевский национальный университет культуры и искусства на факультет менеджмента.

Виктория Батуи: от менеджера до знаковых ТВ-проектов

К счастью или к сожалению, но группа «Капучино» просуществовала лишь пять лет, «открыв» свои распадом новое направление развития для Виктории — в качестве менеджера Светланы Лободы Батуи получила возможность отточить свои навыки «управленца», полученные в университете.

Но Виктория не была бы Батуи (а у девушки, к слову, королевские корни по линии отца), если бы не пошла дальше, выйдя из тени Лободы. Причём прямиком на телеэкран. Канал М1 сделал умнице-мулатке предложение, от которого она не смогла отказаться, и которое… по сути… определило дальнейшую её карьеру — Виктория стала ведущей утренней рубрики новостей.

А дальше — больше! Телевизионный этап Батуи оказался не очередной вехой на пути к славе, а дал понять: телевидение — это призвание! Тот самый уникальный путь, дающий и силы двигаться вперёд, и удовольствие от понимания, что занимаешься своим делом. Как результат: начав с позиции «ведущая новостей», девушка довольно быстро превратилась в лицо музыкального канала. Да и не только: на её счету несколько по-настоящему удачных и знаковых проектов — «Хроники моды», «Guten Morgen», шоу «Ближе к телу» на Новом канале.

Виктория Батуи: семья и карьера — совместить несовместимое

И это действительно так. Батуи — отличный пример того, что карьера и семья, если ты целеустремлённая и умная женщина, вполне совместимые понятия.

В 2014 году Виктория вышла замуж, а потом и родила двух очаровательных сынишек. Пара, поговаривают очевидцы, живёт душа в душу. А всё потому, что семейную жизнь на показ предпочитают не выставлять, заявляя, что «главное в совместной жизни двух любящих людей — это доверие и взаимоуважение».

А что же карьера Батуи Виктории? После декрета она вышла на новый виток по направлению к «вершинам звёздного Олимпа»: Виктория вернулась на канал М1, презентовав грандиозное шоу «Ангелы М». И попала с его тематикой — команда проекта раскрывала зрителям «закулисье» шоу-бизнеса — в точку! Возвращение таким образом Батуи на экраны предопределило очередной поворот в её карьере: Виктория стала ведущей ежегодной церемонии Music Awards, которую канал М1 проводит ежегодно.

Близкие Виктории, говорят, что жизненный девиз девушки – не сдаваться при любых обстоятельствах, потому что нет ничего невозможного! И кто что-то может сказать против? Батуи — очередной пример того, что успех приходит только к тем, кто готов к нему стремиться и работать, работать, работать…