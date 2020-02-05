«Винная зрада» по-португальски

Украинское внешнеполитическое ведомство снова ущемлено. В Португалии в продаже появилось вино с «географической этикеткой». Украина на ней есть… но без Крыма. «Зрада», — подумали на мове украинцы. «Украинцы», — подумала по-португальски «Зрада». Шутки шутками, а посольство «незалежной» в Лиссабоне уже раздуло скандал.

Реагируя на обнаруженный украинцами, проживающими в Португалии, случай некорректного обозначения Украины без Крыма на карте Европы, помещенной на этикетке бутылки вина » GUARDA RIOS», руководству компании-производителя » Monte da Ravasqueira» была доведена позиция посольства по необходимости откорректировать должным образом карту Украины, — говорится в заявлении украинского дипведомства.

Об ответе или хотя бы какой-то реакции португальцев украинские СМИ не сообщают.

Фото: ФБ.