Виноградари и виноделы Крыма могут подать документы на получение субсидии

Минсельхоз Крыма объявил прием документов на получение господдержки для производства продукции виноградарства и виноделия. С 25 марта 2022 года по 26 апреля 2022 года сельхозтоваропроизводители Крыма могут подать документы на получение субсидии.

Финансирование будет осуществляться на возмещение части затрат, понесенных в текущем и отчетном финансовом году на приобретение основных средств и (или) оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции. Подробная информация о субсидировании отрасли виноградарства в 2022 году размещена на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.