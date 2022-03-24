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Виноградари и виноделы Крыма могут подать документы на получение субсидии
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Виноградари и виноделы Крыма могут подать документы на получение субсидии

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:21 24.03.2022

Минсельхоз Крыма объявил прием документов на получение господдержки для производства продукции виноградарства и виноделия. С 25 марта 2022 года по 26 апреля 2022 года сельхозтоваропроизводители Крыма могут подать документы на получение субсидии.

Финансирование будет осуществляться на возмещение части затрат, понесенных в текущем и отчетном финансовом году на приобретение основных средств и (или) оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции. Подробная информация о субсидировании отрасли виноградарства в 2022 году размещена на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

 

 

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