Педседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов принял участие во II Крымском медиафоруме «Журналистика в период СВО». В рамках мероприятия запланированы, в том числе тематические встречи с военными журналистами и мастер-классы по тактической медицине. По словам Владимира Константинова, люди, которые освещают ход Спецоперации, — выполняют общественно значимую задачу.

Они транслируют правдивую информацию о событиях на фронте, о судьбах наших военнослужащих, доводят её до родных наших бойцов, для которых каждая новость — жизненно важна. Мы благодарны военным журналистам за их труд, — отметил глава крымского парламента.

Владимир Константинов подчеркнул, что крымчане всегда искали правды, боролись за сохранение своей идентичности.

Мы добились этого в 2014 году, вернулись на свою Родину, стали частью единого народа, а Крым — успешным субъектом большой, великой страны. Вслед за нами стали искать справедливости и жители других исторических регионов России, целые страны. На наших глазах происходят глобальные изменения. Свидетелями ещё больших перемен, уверен, нам предстоит стать в ближайшем будущем. Сегодня в ходе СВО ведется борьба с неонацизмом, по сути — борьба за весь Русский мир. Мы не можем проиграть это сражение, ведь на кону — судьба русской цивилизации. Враг не просто хочет нас уничтожить, а лишить субъектности, превратить в полностью подконтрольное и управляемое им образование. Но этого сделать ему не удастся, — сказал глава крымского парламента.

Председатель Госсовента РК пожелал участникам медиафорума успехов и плодотворных дискуссий.