Выступление Владимира Константинова на Ялтинском международном форуме

Сначала, когда Россия собиралась приступить к окончательному решению Восточного вопроса, в качестве своих прокси британцы использовали ослабевшую Турцию (к слову, Османская империя, будучи в силе, сама использовала в таком качестве зависимое от неё Крымское ханство, подставляя его под ответные российские удары до тех пор, пока с этим государственным образованием было окончательно покончено. Кстати, вот и рецепт — как можно обезопасить себя от назойливого приставания государства-наёмника). После того, как началось стремительное продвижение России в Центральной Азии, Британия в качестве заслона на пути в Индию реорганизовала государство Афганистан, а когда русские перенесли свою активность на Дальний Восток — вступила в союз с Японией, накачала её оружием и подтолкнула к войне с Россией.

После Второй мировой войны США выстроили несколько категорий особо уполномоченных и зависимых от них государств. Побеждённые Япония, ФРГ и Италия использовались для передового базирования их вооружённых сил. А для решения своих задач в различных регионах Земного Шара Вашингтон обзавёлся группой т.н. «стратегических партнёров»: Британия присматривала за Европой, Турция — за Балканами, Средиземноморьем и Закавказьем, Израиль — за Ближним Востоком (здесь, правда, не всегда понятно — кто кому стратегический партнёр), ЮАР — за югом Африки и т.д. Стратегическим партнёрам США Вашингтон разрешал такое, за что жёстко наказывал всех остальных: неизбирательные удары по суверенным государствам, оккупацию территорий за пределами своих государственных границ и прочее. Словом, статус стратегического партнёра США можно в определённом ракурсе рассматривать как привилегированный. Впрочем, не сказать, что ничего не перепадало странам передового базирования. В обмен на предоставление своих территорий под военные базы США им обеспечивался выгодный экономический режим, что и привело в 60-70-х гг. прошлого века к таким явлениями как немецкое и японское «экономическое чудо».

Несмотря на то, что приведённые примеры свидетельствуют о длительной практике использования англо-саксами государств-наёмников, украинский вариант следует рассматривать как качественно новый уровень применения такого геополитического оружия. В предыдущей практике предусматривалась своего рода «честная сделка» (мы для вас таскаем каштаны из огня, а вы нам даёте право пошалить и помогаете осуществить модернизацию). Мало того, государства-наёмники после выполнения своей функции по определению продолжали существование, то в данном случае прокси-государство предполагается использовать вплоть до полного истощения всех его ресурсов.

Это и есть «война до последнего украинца». Об этом неизбежном итоге для украинского государства и украинского народа наниматели даже не стесняются прямо заявлять. Насколько украинская ситуация уникальна, покажет ближайшее время. Можно предположить, что государства и народы с настолько повышенным болевым порогом и выключенным инстинктом самосохранения встречаются крайне редко. Прошедшие накануне выборы в Молдавии и Грузии свидетельствуют, что народы этих государств, в отличие от украинцев, не торопятся покорно идти на убой за интересы Запада, оказывают глухое сопротивление такой перспективе. Но и Украина созревала до своего нынешнего безумия постепенно. С другой стороны, сразу за Украиной расположена Польша, славящаяся геополитической неосмотрительностью и авантюризмом своих элит. А рядом расположились русофобские режимы стран Прибалтики… Словом, есть кому последовать за Украиной по пути государственного самоубийства.

Поскольку угроза использования против нас государств-брандеров не ограничивается Украиной, да и украинская угроза пока далеко не снята, нам следует выработать надёжную систему противодействия этому геополитическому оружию Запада. Время для превентивных мер упущено и наш арсенал противодействия государствам, наёмникам Запада ограничен. Конечно, остаётся самый простой и эффективный способ — вооружённое отражение агрессии. Но есть и другие, более изощрённые. Например, в нынешних условиях Россия практически лишена возможности оказывать гуманитарную поддержку соотечественникам, проживающим в постсоветских государствах и странах Центральной и Восточной Европы, поддерживать легальную работу в них русских общин и культурных центров. В сложившейся ситуации следует всемерно способствовать переселению наших соотечественников в Россию, в пределы нашей юрисдикции. Нельзя сказать, что для этого на законодательном уровне нами сделано всё возможное. А ведь высока вероятность, что именно этих людей будут в первых рядах использовать против нас в качестве пушечного мяса. Россия должна стать своего рода островом спасения для нормальных людей — тех, кто стремится спасти своих детей от ЛГБТ-пропаганды, ювенальной юстиции и сатанинских шабашей. Всем, кто хочет жить своим трудом, растить детей и внуков, иметь отца и мать, а не «родителя №1» и «родителя №2», кто продолжает делить людей на мужчин и женщин, а не плутать в бесчисленном множестве гендеров — должен знать, что для них в России есть убежище.

Сильный сигнал о нормальной жизни в России пойдёт от нас по миру только в том случае, если мы сами окончательно порвём с практикой поклонения перед Западом, перестанем «европейничать» (как называл этот недуг великий русский мыслитель Н.Я. Данилевский). Нам надо достроить свою оригинальную цивилизацию — Русский мир, выбросив при этом на помойку весь тот западный мусор, которым нас пичкали последние 300 лет. Сначала нам следует окончательно стать самими собой, чтобы все, кто хочет остаться самим собой, к нам потянулись. Очень важно, чтобы мы повсеместно демонстрировали успешность, благополучие и прогресс, чтобы в соревновании с другими цивилизациями (не только с теми, кто ведёт с нами войну, но и с нашими партнёрами) мы выглядели достойно. Очевидно, что нормальные люди не станут воевать с такой Россией. А с разного рода мусором мы как-нибудь справимся.