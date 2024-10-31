В Крыму начали борьбу с вывесками на латинице. «Пилот» — поселок Красногвардейское

Законодательная инициатива Госсовета Крыма, направленная на «сохранение чистоты русского языка, его защиту от заимствований» получила практическое воплощение. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов. По его мнению, этот вопрос идеологически важный. А его реализация начинается в Крыму с ограничения на использование рекламных вывесок на латинице и содержащих иностранные слова.

Первым пилотным населенным пунктом, в котором будет проделана вся организационная работа по изменению рекламных вывесок, станет пгт Красногвардейское Красногвардейского района. Конечно, по нашему убеждению, проблема повсеместного использования иностранных слов лежит глубже, она — в головах людей. Нам нужно бороться с ней, стремиться излечить наше общество от желания подражать, от этого комплекса вторичности. Ведь если вывеска размещается на иностранном языке, возникает вопрос: зачем это делать, разве что-то не так с нашим родным русским языком? — прокомментировал Владимир Константинов.

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