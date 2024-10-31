Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму начали борьбу с вывесками на латинице. «Пилот» — поселок Красногвардейское
актуально в республике
В Крыму начали борьбу с вывесками на латинице. "Пилот" - поселок Красногвардейское
Иллюстрация: pxhere.com

В Крыму начали борьбу с вывесками на латинице. «Пилот» — поселок Красногвардейское

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:31 31.10.2024

Законодательная инициатива Госсовета Крыма, направленная на «сохранение чистоты русского языка, его защиту от заимствований» получила практическое воплощение. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов. По его мнению, этот вопрос идеологически важный. А его реализация начинается в Крыму с ограничения на использование рекламных вывесок на латинице и содержащих иностранные слова.

Первым пилотным населенным пунктом, в котором будет проделана вся организационная работа по изменению рекламных вывесок, станет пгт Красногвардейское Красногвардейского района. Конечно, по нашему убеждению, проблема повсеместного использования иностранных слов лежит глубже, она — в головах людей. Нам нужно бороться с ней, стремиться излечить наше общество от желания подражать, от этого комплекса вторичности. Ведь если вывеска размещается на иностранном языке, возникает вопрос: зачем это делать, разве что-то не так с нашим родным русским языком? — прокомментировал Владимир Константинов.

 

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Владимир Константинов

Владимир Константинов

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.