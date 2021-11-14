Владимир Путин: «Большая перемена – гораздо больше, чем просто конкурс»

13 ноября в Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» для учеников 9-11 классов. Видеообращение к победителям и финалистам конкурса направил Президент России Владимир Путин.

Рад приветствовать вас в «Артеке». Вот уже второй год подряд он тепло и радушно принимает финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена», – обратился к финалистам конкурса Глава государства. – «Большая перемена» гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни. Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы! Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за неё в следующем году.

По словам Владимира Путина, «Большая перемена» развивается, в том числе, благодаря идеям и предложениям ее участников, благодаря чему в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды. В качестве примера он привел запуск волонтёрской акции «Добрая суббота» в начале этого года, инициатива проведения которой исходила от участников «Большой перемены».

И это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, а быть его активным соавтором. Своих побед, безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, друзей по учёбе. Вместе с вами они тоже в сообществе «Большой перемены». Хочу поблагодарить их за такое заинтересованное, неравнодушное участие, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны, отметив, что у сегодняшних школьников сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую они выберут.

Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который даёт участие в «Большой перемене», послужит для них твёрдой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперёд, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И, конечно, это крепкая, надёжная команда единомышленников. Ещё раз поздравляю всех победителей и финалистов «Большой перемены». Желаю вам новых побед в жизни и всего самого доброго, – заключил Владимир Путин.

Победителями конкурса «Большая перемена» стали 600 старшеклассников из разных регионов страны: 300 одиннадцатиклассников получили по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы в портфолио при поступлении в вузы, 300 учеников 9-10 классов – по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в «Артеке» по итогам рейтинговой оценки были объявлены 30 лучших школ «Большой перемены», которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Решение, на что потратить полученные средства, администрации школ будут принимать вместе с учащимися.

В 2021 году конкурс «Большая перемена» проходил по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), развитие образовательных технологий («Открывай новое!»), молодежное предпринимательство («Предпринимай!»), государственная оборона и безопасность («Служи Отечеству!»).

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».