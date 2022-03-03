Владимир Путин: горжусь тем, что я часть могучего, сильного, многонационального народа России

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. И говорил Глава государства о Героизме и Патриотизме. В частности, он привел примеры того, что в ходе спецоперации на Украине российские солдаты и офицеры действуют стойко, мужественно, с честью и пониманием правоты своего дела.

В ходе боёв и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм. Отмечу личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил пять танков. 25 февраля в районе Чугинки командир роты 163 танкового полка капитан Алексей Лёвкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и шесть БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Лёвкин уничтожил все БМП и пять танков, обеспечил выполнение боевой задачи без потерь, — рассказал Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что подписал указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России – к сожалению, посмертно.

В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир берёг подчинённых. Уже получив тяжёлое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошёл на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, – с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомёдова – уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Всех из более чем трёхсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить – думаю, вы меня понимаете, – но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России, — заявил Владимир Путин.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что остается убежденным: русские и украинцы – это один народ, даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то вполне сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов.

Операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается.

Наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения и, к сожалению, сами несут потери. Наш долг – поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России… Сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая «антироссия», годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время. Наш народ гордится своими Вооружёнными Силами. Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей. Сделаем всё, чтобы поддержать их семьи, их детей – дать им образование, поддержать родных и близких, — подчеркнул Президент РФ.

О мерах поддержки семей погибших военных и раненых — ЗДЕСЬ.

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