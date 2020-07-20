Владимир Путин принял участие в церемонии закладки кораблей ВМФ на Керченском заводе «Залив»

В ходе рабочей поездки в Крым Президент РФ Владимир Путин посетил Керченский судостроительный завод «Залив». Вместе с генеральным директором предприятия Игорем Обрубовым Глава государства установил закладную доску секции универсального десантного корабля «Иван Рогов».

Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов, заместитель Министра обороны Алексей Криворучко, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Николай Евменов установили закладную доску секции УДК «Митрофан Москаленко».

Кроме того, в режиме видеоконференции глава государства наблюдал за закладкой атомных подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток» в Северодвинске, а также фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» в Санкт-Петербурге. С докладами выступили генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко и Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Сегодня на трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» – два фрегата, а в Северодвинске, на предприятии «Севмаш» – два атомных подводных крейсера, — заявил Владимир Путин. — Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности. Военно-Морской Флот всегда надёжно защищал рубежи России. И в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России, твёрдо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире. В ключевых районах Мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них – в дальней морской зоне. И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе.

По словам Президента, за последние восемь лет в боевой состав отечественного флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса.

Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия Госпрограммы вооружения, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70 процентов. Для всех российских кораблестроителей – это очень серьёзная, большая задача. Уже сейчас предприятия отрасли загружены заказами на годы вперёд. И нужно по максимуму использовать ваш мощный научный, производственный, кадровый потенциал для создания новейших кораблей всех типов. Хочу искренне поблагодарить вас и ваших коллег, за добросовестный труд. Мы гордимся профессионализмом и мастерством тех, кто в Керчи и Северодвинске, в Санкт-Петербурге и Калининграде, в Большом Камне, во Владивостоке, в Нижнем Новгороде, в Зеленодольске, в Астрахани, на других наших предприятиях строит отечественный флот. Благодаря вам – кораблестроителям, военным морякам – наша страна входит в число ведущих мировых морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. Так должно быть и так будет всегда. Уверен, что ваши трудовые коллективы выполнят намеченные задания с высоким качеством и в установленные сроки. Я желаю вам успехов, а будущим экипажам кораблей, которые мы начинаем строить, достойной службы на благо России, — сказал Президент России.

По окончании церемонии Владимир Путин побеседовал с работниками судостроительного завода.

Фото: kremlin.ru.