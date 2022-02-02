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Владимир Путин принял решение о дальнейшей карьере Натальи Поклонской
Фото со страницы в Facebook Н.Поклонской

Владимир Путин принял решение о дальнейшей карьере Натальи Поклонской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:40 02.02.2022

Президент РФ Владимир Путин подписал два указа, связанных с карьерой экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Один из них (по ссылке) освобождает Поклонскую от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Республике Кабо-Верде.

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Второй (по ссылке) — назначает Поклонскую заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Росотрудничества).


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