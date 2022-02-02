Владимир Путин принял решение о дальнейшей карьере Натальи Поклонской

Президент РФ Владимир Путин подписал два указа, связанных с карьерой экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Один из них ( по ссылке ) освобождает Поклонскую от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Республике Кабо-Верде.

Второй ( по ссылке ) — назначает Поклонскую заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Росотрудничества).

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