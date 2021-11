Автор: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Sarah Bir - This image was released by the United States Navy with the ID 050827-N-9197B-234 (next).This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.العربية | বাংলা | Deutsch | Deutsch (Sie-Form) | English | español | euskara | فارسی | français | italiano | 日本語 | 한국어 | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | polski | پښتو | português | svenska | Türkçe | українська | 中文 | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/−, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8212417

Владимир Путин резко прокомментировал «визиты» кораблей ВМС США в Черное море Сегодня стало известно, что в Черное море направляется американский командно-штабной корабль USS «Mount Whitney». Об этом сообщил 6-й оперативный флот США. Американский военный корабль уже прошел пролив Дарданеллы и в настоящее время находится в Мраморном море. Как сообщили американские военные, корабль будет действовать в Черном море «вместе союзниками по НАТО и партнерами в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе«. Ранее в Черное море вошел эсминец ВМС США USS «Porter», оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Сегодня Президент России Владимир Путин достаточно резко прокомментировал такие «визиты». Вот сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны, – сказал Путин. Российский лидер заявил, что некоторые государства не оставляют попыток сломать стратегический паритет, и Россия будет адекватно на это реагировать. Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет, – цитирует Путина телеканал RT . По словам Президента, от боеготовности и технической оснащенности ВКС России «зависит надежная защита от воздушно-космического нападения и поддержание стратегического паритета». *Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей. Расскажи друзьям!

