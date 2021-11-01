Владимир Путин резко прокомментировал «визиты» кораблей ВМС США в Черное море

Сегодня стало известно, что в Черное море направляется американский командно-штабной корабль USS «Mount Whitney». Об этом сообщил 6-й оперативный флот США. Американский военный корабль уже прошел пролив Дарданеллы и в настоящее время находится в Мраморном море. Как сообщили американские военные, корабль будет действовать в Черном море «вместе союзниками по НАТО и партнерами в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе«. Ранее в Черное море вошел эсминец ВМС США USS «Porter», оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk.

Сегодня Президент России Владимир Путин достаточно резко прокомментировал такие «визиты».

Вот сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны, – сказал Путин.

Российский лидер заявил, что некоторые государства не оставляют попыток сломать стратегический паритет, и Россия будет адекватно на это реагировать.

Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет, – цитирует Путина телеканал RT .

По словам Президента, от боеготовности и технической оснащенности ВКС России «зависит надежная защита от воздушно-космического нападения и поддержание стратегического паритета».