Владислава Степаненко из Симферополя — обладатель главной артековской награды

В Международном детском центре завершилась 8 смена «Артек» собирает друзей. В прощальный вечер на «Артек-Арене» ребята совершили путешествие в сказочный мир «Бременских музыкантов». Участниками смены стали более трех тысяч детей из всех регионов России, а также 60 зарубежных государств, среди них 591 школьник из Южного федерального округа, в том числе 309 ребят из Республики Крым.

Это была уникальная, насыщенная, наполненная разными событиями смена. За 21 день все вы, мальчишки и девчонки из разных стран, стали частью большой артековской семьи. Мы старались многое вам рассказать и показать. Но самое главное – вы научились единству. Ведь именно в единстве наша сила, – цитирует пресс-служба директора Международного детского центра Константина Федоренко.

В День воздушно-десантных войск почетным гостем события стал гвардии подполковник, заместитель командира-начальник воздушно-десантной службы 56 гвардейского десантно-штурмового полка, кавалер ордена Мужества, участник СВО Алексей Новохотько.

Настоящий герой пожелал артековцам всего самого наилучшего, приобрести настоящих друзей, а также поблагодарил за слова поддержки: «Хочу сказать спасибо вам за активную гражданскую позицию и поддержку воинов-десантников в зоне проведения специальной военной операции. Неоднократно «Артек» передавал в полк от вас письма и подарки гвардейцам-десантникам».

Также ребята громкими аплодисментами приветствовали известного военного корреспондента Александра Сладкова.

Я поражен масштабами «Артека». Масштабом территории, порядка, ухоженности, дисциплины. Поражен той мощью, которую из себя представляет «Артек». Я благодарен взрослым, которые здесь работают. Вы вложили часть души в наше будущее, в будущее России. Ребята, теперь у вас есть дружба, которая зародилась здесь. Мы в России всегда рады гостям. Мы вместе стремимся к равенству и справедливости. Я желаю вам счастья, здоровья и больших успехов, – обратился к участникам смены почетный гость.

Участники международной смены погрузились в удивительную историю «Бременских музыкантов». Мультфильм на экраны вышел в 1969 году, а в 1973 вся страна увидела его продолжение – «По следам бременских музыкантов». Спустя 40 лет эти мультфильмы все также любимы целыми поколениями взрослых и детей, а песни «Серенада Трубадура», «Звезды континентов», «Песня друзей» и другие композиции знакомы каждому. Теперь герои знаменитых «Бременских музыкантов» «ожили» на «Артек-Арене». Дети увидели Трубадура, Короля, Принцессу и других персонажей, внимательно следили за развитием сюжета. Участие в спектакле приняли вожатые, сотрудники различных структурных подразделений, артековцы 8 смены и даже начальники детских лагерей.

Любимые песни, яркое световое и музыкальное оформление, красивые танцы и, конечно, счастливое завершение доброй сказки – все это подарило самые яркие эмоции юным зрителям. Артековцы внимательно следили за событиями и искренне радовались за главных героев и их друзей. В завершении спектакля более 3000 детей из разных стран исполнили «Песню друзей».

По традиции на торжественной церемонии наградили победителей конкурса «Звезда Артека». В 8 смену 2024 года обладателями знака общественного призвания стали: Валерия Карелина, г.Москва (д/л «Кипарисный»); Владислава Степаненко, г. Симферополь (д/л «Лазурный»); Роман Масютенко, г. Бишкек, Кыргызстан (д/л «Лесной»); Матвей Кочергин, г. Омск (д/л «Морской»); Дария Харитонова, г. Севастополь (д/л «Озерный»); София Ревенко, г. Луганск (д/л «Полевой»); Полина Значкова, г. Москва (д/л «Речной»); Арина Богданова, Пензенская область (д/л «Хрустальный); Александра Цыганкова, г. Новосибирск (д/л «Янтарный»).

Двенадцатилетняя Владислава Степаненко из Симферополя провела смену в д/л «Лазурный».

Я в «Артеке» в первый раз, попала сюда за достижения в художественной гимнастике. За эту смену научилась многому: стала более дисциплинированной, получила большой опыт, будучи капитаном отряда научилась выступать в непривычной для себя обстановке. Я была в профильном танцевальном отряде, мы получили кубок в профильной танцевальной битве. На конкурсе «Звезда Артека» показывала гимнастический номер с лентой. Стать «Звездой Артека» мне помогли еще личные качества: целеустремленность, активность и трудолюбие. Мне понравились все события смены, но в особенности первая массовка на открытии смены, выступление на КМАТ, а также наше выступление в профильной танцевальной битве. За смену «Артек» для меня стал домом, где весело и интересно, где меня ждут мои друзья. Очень надеюсь, что через год вернусь сюда снова. Я пожелаю тем, кто только мечтает попасть в Страну Детства, побыстрее исправить это, ведь время, проведенное здесь, вы запомните на всю жизнь, – рассказала артековка.

8 смена в «Артеке» была очень интересной и насыщенной. Ребята уверены, что запомнят ее на всю жизнь. Состоялся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов, его финалистами стали 700 школьников из 68 регионов России, а также школьники из зарубежных стран, поездка которых в «Артек» стала возможной благодаря активному участию Россотрудничества.

В числе главных событий смены – Международный детский фестиваль «Артек» – столица дружбы», праздник национальных культур «Язык мира – язык дружбы», концерт с участием Дениса Майданова, тематические дни, международный турнир по шахматам, морской праздник «Артек» – акватория дружбы», акция «Помнить – значит знать».

Одним из ключевых событий смены стал круглый стол «Артек» – столица детской дипломатии», на котором ребята обсудили достижения российской дипломатии, ее историю и современность, провели диалог культур, как основу взаимопонимания и сотрудничества, поговорили о сотрудничестве между общественными организациями и движениями детей и молодежи. Итог круглого стола – принятый юными артековцами Манифест дружбы.

В завершении церемонии закрытия смены «Артек собирает друзей» ребята попрощались с детским центром, а мальчики подарили девочкам розы в знак дружбы.

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»

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