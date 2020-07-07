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Владивосток и Крым свяжут прямые авиарейсы
фото: itravel.livejournal.com

Владивосток и Крым свяжут прямые авиарейсы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:04 07.07.2020

Прямые авиарейсы между Владивостоком и Симферополем будет открыто 11 июля. Аэропорт «Симферополь» примет прямой рейс из столицы Приморья впервые с 2015 года.

Полеты между аэропортом «Симферополь» и Владивостоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока – по субботам, из Крыма – по воскресеньям. Рейсы из столицы Приморского края в Крым выполняет авиакомпания «Россия» по заказу туроператора Библио-Глобус на двухпалубном широкофюзеляжном лайнере Boeing 747. Маршрут станет самым протяженным в сети аэропорта «Симферополь, время в пути составит около 10 часов, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Авиабилеты на первые рейсы между Симферополем и Владивостоком еще есть в продаже. Их можно приобрести на официальном сайте туроператора — https://www.bgoperator.ru

Владивосток и Крым свяжут прямые авиарейсы

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