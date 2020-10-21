Власти Ялты готовят документацию по планировке территории Солнечной тропы

Постановление о подготовке документации по планировке территории Солнечной тропы подписал первый заместитель главы администрации Ялты Артем Мальцев.

Постановление издано по итогам совещания в министерстве курортов и туризма Республики Крым по вопросу формирования комфортной среды с учетом перспектив развития туристических территорий в поселке Кореиз и города Алупка, – подчеркивается в документе.

Согласно постановлению, подготовка документации, которую предстоит провести департаменту по вопросам ЖКХ, включает в себя разработку проектов планировки и межевания территории маршрута «Солнечная тропа».

Условные границы проекта планировки территории установлены. При этом департаменту архитектуры и градостроительства администрации поручено получить заключение по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, – цитируют детали постановления в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

