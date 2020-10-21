Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Власти Ялты готовят документацию по планировке территории Солнечной тропы

crimeapress_news

Власти Ялты готовят документацию по планировке территории Солнечной тропы
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Власти Ялты готовят документацию по планировке территории Солнечной тропы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:27 21.10.2020

Постановление о подготовке документации по планировке территории Солнечной тропы подписал первый заместитель главы администрации Ялты Артем Мальцев.

Постановление издано по итогам совещания в министерстве курортов и туризма Республики Крым по вопросу формирования комфортной среды с учетом перспектив развития туристических территорий в поселке Кореиз и города Алупка, – подчеркивается в документе.

Согласно постановлению, подготовка документации, которую предстоит провести департаменту по вопросам ЖКХ, включает в себя разработку проектов планировки и межевания территории маршрута «Солнечная тропа».

Условные границы проекта планировки территории установлены. При этом департаменту архитектуры и градостроительства администрации поручено получить заключение по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, – цитируют детали постановления в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Власти Ялты готовят документацию по планировке территории Солнечной тропы

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.